Быстро. Аккуратно. Законопослушно.
Услуга “вскрытие замков в Воронеже” востребована у городских жителей и предусматривает быстрый выезд к вам специалиста, если по каким-то причинам у вас не оказалось ключа или старый замок сломался. Специалисты по вскрытию замков выезжают на объект в полным набором инструментов и механизмов, которые могут понадобиться в работе.
Сервис Замков Воронеже в короткий срок приедет на объект, если:
Если вы попали в одну из ситуаций, которые описаны выше, вызовите сразу профессионала. Как правило, самостоятельные попытки вскрыть замок приводят к еще большей поломке механизма, что осложняет работу специалистов службы. Своевременный вызов мастера позволит вам сэкономить деньги на покупке нового замка, так как правильно открытый прежний механизм может прослужить еще многие годы.
Компания "Сервис Замков Воронеж" производит срочное вскрытие замков в Воронеже. Мы уделяем большое внимание подбору специалистов в наш штат. Все наши мастера, производящие взлом замков, работают в соответствии со СНиП. В большинстве случаев, нам удается открыть замок без повреждений, поэтому после обращения к нам вам не придется в обязательном порядке заменять механизм. Исключение составляют те случаи, когда причина поломки в самом механизме, установленный замок старый и не подлежит ремонту. В таком случае, вам произведут быструю замену замка на месте.
Чтобы не попадать в неприятную ситуацию в будущем и оградить себя от подобных проблем, мы рекомендуем нашим клиентам:
|Вид замка
|Возможные поломки
|Примерная стоимость работ
|Врезной сувальдный
|
Не поворачивается
Изнутри вставлен ключ
Сломалась ручка замка
Сломалась защелка замка
Ключ утерян
Ключ не вставляется
|
800 - 1500 руб.
800 - 1500 руб.
800 - 1500 руб.
800 - 1500 руб.
1200 - 3000 руб.
800 - 1500 руб.
|Врезной цилиндровый
|
Заклинила личинка от застройщика
потеряли ключ
Ключ застрял в замке
Залили клеем недоброжелатели
Вандализм
Посторонние предметы, например спички
|
800 - 1500 руб.
1200 - 3000 руб.
800 - 1500 руб.
1200 - 3000 руб.
800 - 1500 руб.
|Врезной китайский
|
Замок захлопнули, а ключи оставили внутри
Сломалась личинка замка
Заклинила сердцевина замка
Сломался ключ в замке
|
1000 - 1500 руб.
800 - 1500 руб.
800 - 1500 руб.
800 - 1500 руб.
|Врезной импортный
|
Заклинил перекодирующий механизм
Ключи утеряны
Износ "от старости"
|
1200 - 3000 руб.
2000 - 5000 руб.
1500 - 5000 руб.
|Накладной сувальдный
|
Потеряли ключи
Закрылась защелка
Лопнула пружина
Ключ не вставляется
Не поворачивается
|
1000 - 1500 руб.
800 - 1500 руб.
800 - 1500 руб.
800 - 1500 руб.
800 - 1500 руб.
|Накладной цилиндровый
|
Износ механизмов из-за старости замка
Сломался корпус личинки
Сломался ключ в личинке замка
Заклинила сердцевина замка
|
800 - 1500 руб.
800 - 1500 руб.
800 - 1500 руб.
800 - 1500 руб.
|Навесной
|
Заржавел замок
Утерян ключ
Вандализм
Посторонние предметы в замке
|
800 - 1500 руб.
800 - 1500 руб.
800 - 1500 руб.
800 - 1500руб.
|Реечный гаражный
|
Заклинил замок
Отскочил стопор засова
Замок заржавел от долгого простоя
|
800 - 1500 руб.
800 - 1500 руб.
800 - 1500 руб.
|Кодовый
|
Забыли код
Сломалась пружина в наборном диске
Код набирается, а замок все равно не открывается
|
2000 - 5000 руб.
2000 - 5000 руб.
1500 - 5000 руб.
*Цены представленные на сайте ориентировочные и не являются офертой
** На стоимость влияют:
- Время проведения аварийных работ, с 22:00 до 8:00 стоимость будет будет существенно дороже и оговаривается со специалистом до начала работ;
- Удаленность от города. Выезд в область платный 30 руб/км
- Наличие бронепластин и броненакладок увеличивают стоимость работ
- Повторное обращение в нашу службу или комплекс работ, например "вскрытие + замена" уменьшают стоимость
Наш сервис - это смелые профессионалы, кто готов хоть в полночь примчаться по любому адресу в Воронеже и, применив свой многолетний опыт и арсенал инструментов на то, чтобы вы попали домой.
Как наша служба вскрытия замков решает соответствующие проблемы?
Оперативно. Не проходит и 5 минут после вызова, как мы выезжаем к месту происшествия. «Рядовые неурядицы» вроде захлопнувшейся при сквозняке двери или запертого авто с ключами в салоне нередко снимаются за четверть часа. С иными задачками, скажем, супер-взломостойким электронным сейфом, который вдруг дал сбой, придется повозиться дольше. Но в любом случае, опыт, навыки и инструменты позволяют нам работать максимально эффективно!
Без повреждений. В этом словосочетании – вся суть нашего сервиса. Мы выступаем за «чистое» вскрытие, после которого что дверные полотна, что дверки машин, что любые замочные системы остаются в первоначальном состоянии. Более того, если защитные механизмы не открываются из-за поломки – мы еще и ее устраним!
По доступным ценам. С ними вы можете ознакомиться на нашем же сайте. А заодно и ответить себе – а будут ли последствия вандального взлома квартиры, машины или сейфа в материальном плане столь же «божескими»? Нет, не будут. Просто вспомните, сколько стоит тот же кузовной ремонт.
«Вежливости открываются все двери», – утверждает народная мудрость.. На практике они открываются хорошим мастерам, и наш экстренный сервис – лучшее тому доказательство. Не переживайте при неприятностях с замками, и тем более, не паникуйте: вам всегда есть, к кому обратиться. Звоните хоть сейчас!
Всем известно, что нельзя себя полностью обезопасить от различных неприятностей, которые могут произойти с любым и в любой момент. Единственное, что мы можем противопоставить воли случая - это быть максимально бдительными и осторожными, ну а мы, в свою очередь, а точнее наша служба вскрытия замков, стараемся уберечь Вас от таких неприятных моментов, как:
Не открывается дверь.
Заклинило замок.
Сломался ключ.
список, всех возможных случаев, которые могут произойти с Вашей дверью или замком, мы, оглядываясь на наш многолетний опыт, можем составить очень длинный. Об этом не задумываешься, пока все хорошо, а когда грянет гром и замок не откроется, причем в самый неподходящий момент, вот тут и начинаешь задумываться...
Ну а наша служба, в свою очередь, может ответить на любую Вашу проблему с дверью, только одним, конечно поможем!! Надо срочно вскрыть дверь или вскрыть замок? - не имейте переживаний, мастер приедет в течении получаса в любое время суток и в любой день недели, да еще и проконсультирует про уход за замками или, если потребуется ремонт замка, все будет сделано на высшем уровне. Требуется открыть квартиру или открыть офис, или даже вскрыть гараж, мы это сделаем быстро, доступно и аккуратно.
Требуется замена замка или его ремонт? - наш специалист обязательно сделает это наилучшим и качественным образом. Заменить замок - это большая ответственность, т.к. устанавливается он на многие годы и поэтому установить замок необходимо идеально точно и правильно, ведь от этого слишком многое зависит. Из-за не правильной установки, замок может очень быстро дать сбой и такая сомнительная экономия может повлечь за собой расходы по ремонту или даже вскрытию замка. Не экономьте на своем спокойствии и безопасности, тем более наши расценки на услуги очень приемлимые, а система скидок очень гибкая, о чем Вы можете убедиться в разделе цены на услуги
Проблемы с «блокировкой» входных дверей возникают в самые неподходящие моменты: как не ванна набирается, так нужно бы уже ложиться спать, ведь утром рано на работу… Менеджеры обрабатывают поступающие заявки моментально, а мастера обычно уже в течение получаса оказываются по нужному адресу.
Вскрытие замков: срочно и качественно Специализированные службы годами открывают двери с самыми взломостойкими системами защиты. Нет-нет, никакого криминала: работа проходит с разрешения уполномоченных органов и призвано упростить жизнь обычным гражданам, которые столкнулись с неподъемной для себя проблемой. Обратите внимание – перед тем как мастера отворят дверь, вы обязаны доказать, что являетесь владельцем жилья. Так что в содействии неправомерным проникновениям подозревать не стоит.
Среди «козырей», которые несет в себе служба вскрытия дверных замков для хозяев:
сохранение входной двери в изначальных состоянии и виде;
быстрое острожное открывание механизма любой модификации;
ремонт или замена замка при необходимости;
аккуратная работа без шума;
консультации по выбору оптимальной замочной системы.
Конечно, срочное вскрытие замков – не всегда означает «за 5 минут». Некоторые случаи требуют и часа работы. Но только профессионалы, которые не единожды сталкивались с аналогичными повреждениями механизмов, способны «нейтрализовать» их так быстро, как это возможно. Думаете, сами справитесь быстрее? В лучшем случае – просто затрудните профессиональное вскрытие замков, в худшем – потом потратите целый день на контроль полной замены двери.
Недорогое вскрытие замков: экономия должна быть разумной. Граждане, которые избегают заказывать услуги сервиса в целях экономии, просто не берут во внимание факт, что последующие (почти гарантированные!) расходы на установку новой замочной системы, обивки или даже двери в добрых два-три раза превысят стоимость вызова мастера. Цена сервиса обычно определяется сложностью работ, и если вам нужно всего-то открыть исправный замок, запасной ключ от которого ждет в доме, услуга вряд ли обойдется дороже нескольких сотен рублей. Да и трудоемкое вскрытие замков с последующим их ремонтом – самый экономичный вариант решения проблемы, при котором вы щадите не только кошелек, но и нервы!
Аварийное вскрытие замков на современном рынке остается услугой неоднозначной. Отмычки, работа с взломостойкими системами, открытие любой двери… Ассоциации у граждан возникают вполне закономерные. Между тем, только добросовестные специалисты, имеющие разрешения соответствующих органов, могут браться за вскрытие замков. Это действительно авторитетные фирмы, чья цель – не нажиться на чужих проблемах, а помочь каждому клиенту побыстрее попасть в СВОЙ дом!
Срочное вскрытие замков: мошенникам – бой Чтобы прошло быстро, аккуратно и эффективно, вам нужно выбрать надежного подрядчика. Просто обратите внимание на фирмы со стажем работы в несколько лет. Отзывы их клиентов в Интернете – тоже полезная вещь. Только будьте готовы, что добропорядочные специалисты обязательно потребуют от вас доказательств прав на «заблокированное» жилье.
«Мне не интересно срочное вскрытие замков, я справлюсь сам» Насмотревшись фильмов, где герой в два счета открывает запертые двери голыми руками, многие мужчины решают повторить «успешный опыт». Дескать, профессиональные услуги – «для слабаков». На деле, если вы планируете пользоваться дверью и защитным механизмом в дальнейшем, лучше сразу же вызывать специалистов. Современные замочные системы отлично защищают квартиры от несанкционированных проникновений, поэтому собственноручные усилия почти наверняка приведут к безвозвратной порче механизма. Да и для мастеров задача после дилетантского вмешательства усложняется. Вскрытие электромеханических, кодовых, взломостойких без единой царапинки – вот результат работы профи.
«Вскрытие замков – это слишком дорого» Во-первых, экстренное вскрытие вполне доступно и по карману любому рядовому гражданину. Несложные работы (скажем, замок цел, а вы просто потеряли ключ) обойдутся в несколько сотен рублей. Во-вторых, даже стоимость услуг мастера по принципу «все включено» (тяжелый случай со сломанным замком, ремонт механизма на месте или врезка нового ) будет ощутимо ниже цены новой двери, обновления обивки или комплексной замены всей защитной системы. Подходите к экономии и тратам разумно – недорогое вскрытие замков в этом поможет!
Многолетний опыт сервиса замков и применение высокотехнологичного оборудования, позволяет с уверенностью заявить, что наши мастера смогут разобраться практически с любой проблемой связанной с замками.
Без повреждений. В этом словосочетании – вся суть нашего сервиса. Мы выступаем за «чистое» вскрытие, после которого что дверные полотна остаются в первоначальном состоянии. Более того, если замки не открываются из-за поломки – мы еще и ее устраним!
Невозможно предугадать точно, сколько потребуется времени для вскрытия именно вашего замка. Многое зависит от того, как сильно поврежден замок изначально, до приезда специалиста, но в среднем вскрытие занимает от 5 минут до 1 часа.
Не существует универсального рецепта, конструкций и типов замков бесчисленное множество и все они открываются различными инструментами и способами.
Чтобы все было в рамках закона, а именно так мы и работаем, требуется наличие прописки по этому адресу или наличие права собственности. Если таких документов нет, то необходимо пригласить в качестве свидетеля участкового.
Отзывы наших клиентов ( 1 )