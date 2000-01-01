Вскрытие замков в Воронеже

Быстро. Аккуратно. Законопослушно.

Мастер по вскрытию замков

Срочное вскрытие замков

Недорого!

Без повреждений!

Круглосуточно!

от 800 руб

Экстренное вскрытие замков круглосуточно

Мастер по вскрытию замков работает круглосуточно, поэтому обратиться в наш сервис по замкам можно в удобное для вас время. Специалисты компании готовы оказать незамедлительную помощь при первой же необходимости.

Вам срочно требуется вскрыть входную дверь, а кроме мобильного телефона у Вас нет ничего под рукой? Самое важное - помнить, что неумелые действия могут еще сильнее повредить замок, а может и саму дверь. Главное – вовремя вызвать мастера по замкам, который поможет быстро и без последствий для двери.

Как мы работаем?

По статистике, за помощью в аварийную службу по вскрытию дверных замков, люди обращаются очень редко, чаще всего мы слышим фразу "со мной такое впервые в жизни произошло", поэтому мало кто сразу понимает, что надо делать, кому звонить и где искать. Попробуем доступно рассказать, как происходит срочное вскрытие замков:

фото вскрытие замков в Воронеже

Срочное аварийное вскрытие замков дверей в Воронеже и Воронежской области зачастую, это событие очень редкое и мало кто готов к такому происшествию, а значит совершаются ошибки, а ошибочные действия в экстренных ситуациях приводят к трудностям при вскрытии дверного замка. Не надо звать на помощь "соседа с болгаркой и ломом", в 80% случаях вскрытие замка квалифицированным опытным мастером занимает 5-15 минут. Звоните в любое время. Договоримся!

от 800 руб
открываем без повреждений замки всех марок

Вскрытие квартир, гаражей, офисов или любых других помещений!
Специалист по вскрытию замков выполнит свою работу быстро, качественно и по минимальной цене. Наша служба всегда на связи, чтобы проконсультировать и в случае необходимости незамедлительно выехать к Вам.

Круглосуточно

Аварийное вскрытие замков в Воронеже

Преимущества

обращения в службу вскрытия замков:
Опыт!

Мы уже 9 лет помогаем открывать двери и замки! Профессионализм мастеров с огромным стажем работы в данной сфере обеспечивает высокое качество предоставляемых услуг.

Аккуратность!

Работаем без повреждений! По окончании вскрытия замка двери, не будет царапин, сколов, а также иных дефектов.

Скорость!

Приезжаем на место уже в течении 20 мин! Выезд мастера по вскрытию замков осуществляется в самые сокращенные сроки. Как показывает практика, открытие замка занимает не более 5 минут.

Цена!

Стоимость наших услуг одна из самых низких! Услуги предоставляются напрямую, без посредников, а так же благодаря применению современных методов работы.

Подробнее о нашем сервисе:

Служба вскрытия дверных замков - те смелые профессионалы, кто готов хоть в полночь примчаться по любому адресу в Воронеже и, применив свой многолетний опыт и арсенал инструментов на то, чтобы вы попали домой. Мы не признаем фраз «а может быть, завтра?», «а у вас есть болгарка?», «простите, погода плохая»… Надо – так надо!

Наш сервис замков – это ваша гарантия, что при любом вопросе с барахлящими запирающими устройствами вы всегда найдете быструю и эффективную помощь! Нет-нет, что вы, мы не супермены и просто делаем свою работу…

Как наша служба вскрытия и замены замков решает соответствующие проблемы?

Оперативно. Не проходит и 5 минут после вызова, как мы выезжаем к месту происшествия. «Рядовые неурядицы» вроде захлопнувшейся при сквозняке двери или запертого авто с ключами в салоне нередко снимаются за четверть часа. С иными задачками, скажем, супер-взломостойким электронным сейфом, который вдруг дал сбой, придется повозиться дольше. Но в любом случае, опыт, навыки и инструменты позволяют нам работать максимально эффективно!

Без повреждений. В этом словосочетании – вся суть нашего сервиса. Мы выступаем за «чистое» вскрытие, после которого что дверные полотна, что дверки машин, что любые замочные системы остаются в первоначальном состоянии. Более того, если защитные механизмы не открываются из-за поломки – мы еще и ее устраним!

По доступным ценам. С ними вы можете ознакомиться на нашем же сайте. А заодно и ответить себе – а будут ли последствия вандального взлома квартиры, машины или сейфа в материальном плане столь же «божескими»? Нет, не будут. Просто вспомните, сколько стоит тот же кузовной ремонт.

«Вежливости открываются все двери», – утверждает народная мудрость.. На практике они открываются хорошим мастерам, и наш экстренный сервис – лучшее тому доказательство. Не переживайте при неприятностях с замками, и тем более, не паникуйте: вам всегда есть, к кому обратиться. Звоните хоть сейчас!

Всем известно, что нельзя себя полностью обезопасить от различных неприятностей, которые могут произойти с любым и в любой момент. Единственное, что мы можем противопоставить воли случая - это быть максимально бдительными и осторожными, ну а мы, в свою очередь, а точнее наша служба вскрытия замков, стараемся уберечь Вас от таких неприятных моментов, как:

Не открывается дверь.

Заклинило замок.

Сломался ключ.

список, всех возможных случаев, которые могут произойти с Вашей дверью или замком, мы, оглядываясь на наш многолетний опыт, можем составить очень длинный. Об этом не задумываешься, пока все хорошо, а когда грянет гром и замок не откроется, причем в самый неподходящий момент, вот тут и начинаешь задумываться...

Ну а наша служба, в свою очередь, может ответить на любую Вашу проблему с дверью, только одним, конечно поможем!! Надо срочно вскрыть дверь или вскрыть замок? - не имейте переживаний, мастер приедет в течении получаса в любое время суток и в любой день недели, сможет открыть замок быстро, без повреждений, да еще и проконсультирует про уход за замками или, если потребуется ремонт замка, все будет сделано на высшем уровне. Открытие дверей не просто наша работа, открывание дверей - это наше увлечение, поэтому к каждому отдельному случаю мы подходим со всей ответственностью, поэтому справляемся с любыми замками. Требуется открыть квартиру или открыть офис, или даже вскрыть гараж, мы это сделаем быстро, доступно и аккуратно.

Требуется замена замка или его ремонт? - наш специалист обязательно сделает это наилучшим и качественным образом. Заменить замок - это большая ответственность, т.к. устанавливается он на многие годы и поэтому установить замок необходимо идеально точно и правильно, ведь от этого слишком многое зависит. Из-за не правильной установки, замок может очень быстро дать сбой и такая сомнительная экономия может повлечь за собой расходы по ремонту или даже вскрытию замка. Не экономьте на своем спокойствии и безопасности, тем более наши расценки на услуги очень приемлимые, а система скидок очень гибкая, о чем Вы можете убедиться в разделе цены на услуги

Проблемы с «блокировкой» входных дверей возникают в самые неподходящие моменты: как не ванна набирается, так нужно бы уже ложиться спать, ведь утром рано на работу… Экстренное вскрытие замков приходит на помощь в любой непредвиденной или «неуместной» ситуации. Менеджеры обрабатывают поступающие заявки моментально, а мастера обычно уже в течение получаса оказываются по нужному адресу.

Вскрытие замков: срочно и качественно Специализированные службы годами открывают двери с самыми взломостойкими системами защиты. Нет-нет, никакого криминала: аварийное вскрытие замков проходит с разрешения уполномоченных органов и призвано упростить жизнь обычным гражданам, которые столкнулись с неподъемной для себя проблемой. Обратите внимание – перед тем как мастера отворят дверь, вы обязаны доказать, что являетесь владельцем жилья. Так что в содействии неправомерным проникновениям вскрытие замков подозревать не стоит.

Среди «козырей», которые несет в себе вскрытие дверных замков для хозяев:

сохранение входной двери в изначальных состоянии и виде;

быстрое острожное открывание механизма любой модификации;

ремонт или замена замка при необходимости;

аккуратная работа без шума;

консультации по выбору оптимальной замочной системы.

Конечно, срочное вскрытие замков – не всегда означает «за 5 минут». Некоторые случаи требуют и часа работы. Но только профессионалы, которые не единожды сталкивались с аналогичными повреждениями механизмов, способны «нейтрализовать» их так быстро, как это возможно. Думаете, сами справитесь быстрее? В лучшем случае – просто затрудните профессиональное вскрытие замков, в худшем – потом потратите целый день на контроль полной замены двери.

Недорогое вскрытие замков: экономия должна быть разумной. Граждане, которые избегают заказывать вскрытие замков в целях экономии, просто не берут во внимание факт, что последующие (почти гарантированные!) расходы на установку новой замочной системы, обивки или даже двери в добрых два-три раза превысят стоимость вызова мастера. Цена сервиса обычно определяется сложностью работ, и если вам нужно всего-то открыть исправный замок, запасной ключ от которого ждет в доме, услуга вряд ли обойдется дороже нескольких сотен рублей. Да и трудоемкое вскрытие замков с последующим их ремонтом – самый экономичный вариант решения проблемы, при котором вы щадите не только кошелек, но и нервы!

Чтобы все было в рамках закона, а именно так мы и работаем, требуется наличие прописки по этому адресу или наличие права собственности. Если таких документов нет, то необходимо пригласить в качестве свидетеля участкового.

Аварийное вскрытие замков на современном рынке остается услугой неоднозначной. Отмычки, работа с взломостойкими системами, открытие любой двери… Ассоциации у граждан возникают вполне закономерные. Между тем, только добросовестные специалисты, имеющие разрешения соответствующих органов, могут браться за вскрытие замков. Это действительно авторитетные фирмы, чья цель – не нажиться на чужих проблемах, а помочь каждому клиенту побыстрее попасть в СВОЙ дом!

Срочное вскрытие замков: мошенникам – бой Чтобы вскрытие замков прошло быстро, аккуратно и эффективно, вам нужно выбрать надежного подрядчика. Просто обратите внимание на фирмы со стажем работы в несколько лет. Отзывы их клиентов в Интернете – тоже полезная вещь. Если уж аварийное вскрытие замков конкретные мастера доселе абсолютно всегда выполняли по высшему уровню, то и ваш случай вряд ли станет исключением. Только будьте готовы, что добропорядочные специалисты обязательно потребуют от вас доказательств прав на «заблокированное» жилье.

«Мне не интересно срочное вскрытие замков, я справлюсь сам» Насмотревшись фильмов, где герой в два счета открывает запертые двери голыми руками, многие мужчины решают повторить «успешный опыт». Дескать, профессиональное вскрытие замков – «для слабаков». На деле, если вы планируете пользоваться дверью и защитным механизмом в дальнейшем, лучше сразу же вызывать специалистов. Современные замочные системы отлично защищают квартиры от несанкционированных проникновений, поэтому собственноручные усилия почти наверняка приведут к безвозвратной порче механизма. Да и для мастеров задача после дилетантского вмешательства усложняется. Вскрытие дверных замков электромеханических, кодовых, взломостойких без единой царапинки – вот результат работы профи.

«Вскрытие замков – это слишком дорого» Во-первых, экстренное вскрытие замков вполне доступно и по карману любому рядовому гражданину. Несложные работы (скажем, замок цел, а вы просто потеряли ключ) обойдутся в несколько сотен рублей. Во-вторых, даже стоимость услуг мастера по принципу «все включено» (тяжелый случай со сломанным замком, ремонт механизма на месте или врезка нового) будет ощутимо ниже цены новой двери, обновления обивки или комплексной замены всей защитной системы. Подходите к экономии и тратам разумно – недорогое вскрытие замков в этом поможет!

Служба вскрытия замков Воронеж фото

Мастер по вскрытию замков круглосуточно

Цены на вскрытие замков:

Стоимость зависит от сложности условий, защищенности двери и замков, например наличие бронепластин и броненакладок немного увеличат стоимость вскрытия замка.

Скидки до 50% предоставляются при повторном обращении, а также если по одному адресу несколько замков или требуется провести комплекс работ, например "вскрытие + замена"

Окончательная стоимость оговаривается до начала работ!
Услуга Стоимость
Отечественного цилиндрового замка от 800 руб
Импортного цилиндрового замка от 1200руб
Сувальдного отечественного замка от 1200 руб
Сувальдного импортного замка от 2000 руб

Бесплатная консультация 8-900-300-99-32

Часто задаваемые вопросы:

Многолетний опыт сервиса замков и применение высокотехнологичного оборудования, позволяет с уверенностью заявить, что наши мастера смогут разобраться практически с любой проблемой связанной с замками.

Без повреждений. В этом словосочетании – вся суть нашего сервиса. Мы выступаем за «чистое» вскрытие, после которого что дверные полотна остаются в первоначальном состоянии. Более того, если замки не открываются из-за поломки – мы еще и ее устраним!

Невозможно предугадать точно, сколько потребуется времени для вскрытия именно вашего замка. Многое зависит от того, как сильно поврежден замок изначально, до приезда специалиста, но в среднем вскрытие занимает от 5 минут до 1 часа.

Чтобы все было в рамках закона, а именно так мы и работаем, требуется наличие прописки по этому адресу или наличие права собственности. Если таких документов нет, то необходимо пригласить в качестве свидетеля участкового.

FAQ Аварийное вскрытие замков фото

Какие услуги предлагает наша служба?

Вскрытие дверных замков. 24 часа без выходных.

Даже если у вас на входной двери стоит один сувальдный замок, который отличается высокой стойкостью и надежностью к взлому, желательно дополнить его вторым, например цилиндровым. Благодаря такому решению, злоумышленники потратят больше времени для вскрытия вашей квартиры.

Вскрытие сувальдных замков может осуществляться различными способами, например с применением наборного ключа. Такой инструмент работает по принципу подбора кода оригинального ключа с подвижными штифтами, которые меняют высоту, имитируя родной ключ. Вскрытие дверного замка таким способом происходит без повреждений механизма, в последствии замок работает как и раньше. Но, такой метод открывания замка требует высокого уровня профессионализма мастера.

В случае, если без повреждения секретной части механизма, отрыть замок не представляется возможным, специалист по вскрытию дверных замков может прибегнуть к высверливанию стойки хвостовика ригельного засова. Стойка обеспечивает блокировку ригеля, и после ее удаления последний можно сдвинуть при помощи болванки ключа. Применение такого метода взлома дверного замка предполагает точность сверления отверстия, т.к. внутренне устройство и расположение стойки у различных моделей замков может различаться.

Мастера нашей аварийной службы знают конструкцию большинства дверных замков, что позволяет им легко справляться с любыми, даже самыми сложными поломками запорных механизмов.

Аварийное открывание замков

Существует два основных способа открывания заклинившего замка: без повреждений и вандальными методами. Для клиента, который обращается к специалистам предпочитает конечно же первый вариант, ведь после него не последуют дополнительные финансовые потери. Рассмотрим оба варианта:

Вскрытие без повреждений.

Специалист по аварийному открыванию дверных замков не будет использовать слесарные инструменты и спецоборудование, а будет действовать предельно аккуратно. После такой услуги клиенту не понадобится замена либо ремонт дверного полотна, декоративных элементов или даже стены.

Вандальное вскрытие.

К такому методу можно отнести выбивание запорных устройств, срезание петель, обрезание ригелей. После применения таких способов остается много повреждений, некоторые уже невозможно восстановить. Мы заботимся о репутации, поэтому к таким способам открывания дверей не прибегаем

Экстренное вскрытие замков

Большинство современных замков, установленных на входных металлических дверях, имеют несколько степеней защиты, а значит экстренное вскрытие таких механизмов потребует специализированных навыков и опыта, а зачастую и срочного вызова специалиста, особенно в ситуациях, когда время очень важно. Мы предлагаем услугу экстренного выезда специалиста по вскрытию дверей любого уровня секретности по Воронежу и всей Воронежской области.

Понятные цены и актуальные скидки: стоимость вскрытия обычного, не взломостойкого замка 1000-1500 рублей (стоимость зависит от модели замка и двери);

Экстренное открывание заблокированных дверей осуществляется без повреждения полотна или декоративных элементов;

Способ вскрывания индивидуальный, зависящий от обстоятельств и типа замка, например сувальдного или цилиндрового;

В случае поломки замка, специалист предложит заменить замок на месте, т.к. замки различных марок всегда есть в наличии.

Вскрытие замков в квартире

По статистике,самые частые причины вскрытия квартиры, это поломка внутреннего механизма или пропажа ключей. От такого неожиданного случая никто не застрахован, ведь ключи от входных металлических и межкомнатных дверей обычно теряются в самый неподходящий момент. скрытие замков квартиры, в таком случае способны осуществить только специализированные аварийные сервисные службы.

В таком случае Вам просто необходимо воспользоваться помощью специалиста по вскрытию и немедленно позвонить по номеру телефона, который указан на сайте. Только настоящие профессионалы быстро и аккуратно решат возникшую проблему.

Цена за вскрытие замка квартиры не будет изменяться в процессе открывания. Стоимость оговаривается заранее.

Вскрытие замков в офисе

Не важно, какая у Вас входная дверь в офис: металлическая, пластиковая или деревянная, она может в самый неподходящий момент сломаться, захлопнуться или вообще заклинить. Зачастую, многие даже не предполагают, что необходимо предпринимать в таких ситуациях и куда обратиться за помощью. Не отчаивайтесь, выход есть! Надо всего лишь обратиться в службу по открытию дверных замков, позвонив по телефону 8-900-300-99-32 и мастер окажет Вам профессиональную помощь.

Если Вы потеряли ключ от офиса или кабинета, мы аккуратно откроем дверь без ключа и без повреждений.

Если потребуется, то проведем замену или ремонт установленного замка.

Вскрытие гаража

Стоя перед заблокированной дверью гаража, вы можете сэкономить свое время и силы обратившись в нашу компанию, и решить свою проблемы быстро без каких-либо трудностей. Специалист по вскрытию замков легко откроет гараж, ворота или калитку, когда замок сломался, заклинил, ключи были утеряны или застряли в личинке. В работе мы используем только собственный опыт, наработанные методики и технологичное оборудование.

.Аккуратно и быстро сможем вскрыть гаражные ворота со всеми типами запорных механизмов, такими как реечные замки, сувальдные замки, дисковые, штифтовые, электромеханические, навесные замки и накладные

Звоните в нашу службу и вызывайте специалиста по телефону 8-900-300-99-32. Гарантия цены и качества выполняемых работ.

Вскрытие межкомнатных дверей по выгодной цене

Межкомнатные двери, оснащенные замком или защелкой, встречаются гораздо чаще, чем это могло бы показаться на первый взгляд. И конечно же не редки случаи, когда такая дверь может случайно захлопнуться, и тогда открыть ее самостоятельно нет никакой возможности. Если вы попали в такую ситуацию, главное не паниковать и уж конечно не надо предпринимать попыток выбить дверь силой, это приведет к еще большим расходам средств, времени и нервов.

Лучше позвонить в специализированную компанию по номеру 8-900-300-99-32, готовую оказать такую услугу как вскрытие межкомнатных дверей.

Вскрытие замков межкомнатных дверей может понадобиться гораздо чаще, чем может показаться, ведь существует масса ситуаций, которые могут привести к такой проблеме:

  • некачественная фурнитура чаще всего доставляет хлопоты, то ручка обломится, то защелка заклинит.
  • заводской брак замка
  • сквозняк
  • ребенок или пожилой член семьи часто оказывается причиной обращения в нашу службу вскрытия, ведь бывают случаи, когда закрыть дверь смогли, а открыть самостоятельно уже не могут

Обратившись к нам, вскрытие межкомнатных дверей будет сделано максимально быстро и без последствий, ведь специалист будет у вас в течение 30 минут.

Когда может понадобиться вскрытие металлической двери

Дверь захлопнулась, а ключи остались внутри. Металлические двери с замками, которые закрываются без ключа достаточно редкие, и тем не менее такая проблема случается регулярно

Потеряны ключи. Случай очень распространенный, не отчаивайтесь, мастер по вскрытию металлических дверей откроет замок и предложит замену в случае необходимости, что избавит вас от последующих забот после утраты ключей.

В закрытой квартире человеку требуется помощь, а сам он не может открыть дверь. Тут действовать надо быстро и не раздумывая звоните по телефону 8-900-300-99-32 мастеру, приедем очень быстро и обязательно поможем.

Обратившись к нам, вы сможете заказать помимо вскрытия металлической двери также и другие услуги: замену дверного замка, сменить обивку двери, монтаж видеодомофона и многое другое.

Вскрытие замков в деревянной двери

"Сервис замков Воронеж" выполняет вскрытие различных замочных систем независимо от степени сложности и материала дверей (деревянные, металлические, пластиковые и пр.)

Открыть деревянную дверь без ключа? Запросто!

Если вы считаете, что оказались в отчаянном положении и думаете, что открыть свою дверь не представляется возможным, положитесь на профессионалов своего дела. Наш специалист мало того, что откроет замок не повредив деревянную дверь, но и в случае необходимости выполнит ремонт двери или замену замка. Потому, если вам необходимо срочно вскрыть, заменить замок в деревянной двери или же двери из другого материала, просто звоните к нам!

Как открыть китайскую дверь без ключа?

Китайские входные двери – очень популярные как в самом Воронеже, так и в Воронежской области, выбор такого решения обьясняется низкой ценой и привлекательной внешности, при этом о безопасности речь конечно даже не идет. В ютубе полно роликов наглядно показывающих как полотно китайской двери можно сломать, погнуть, порезать. При всем при этом, если понадобится открыть дверь аккуратно и без происшествий, как показывает практика, такая задачка оказывается не из легких и подручными инструментами это сделать невозможно, в этом случае, конечно надо обращаться за помощью к специалистам "Сервис замков Воронеж". У нас есть и инструмент и профессиональный опыт, чтобы открыть дверь без ключа и без повреждений.

Вскрытие пластиковой двери

Cломался замок в пластиковой двери? -такой случай совсем не редкость, ведь пластиковые двери очень часто устанавливают в магазинах и торговых точках, а где активная эксплуатация, там частые поломки. Чаще всего конечно вандальные, оторванные ручки или сломанный ключ в замочной скважине. Если вы столкнулись с тем, что не знаете, как открыть пластиковую дверь, звоните нам не откладывая.

Не стоит пробовать самостоятельно открыть замок, лучше довериться специалистам. Наша служба "Сервис замков Воронеж" оказывает услуги по экстренному вскрытию дверей при любой поломки.

Срочное вскрытие замка и дальнейшая замена или ремонт замков не терпит отлагательств. Не думаю, что кому-то понравиться стоять перед закрытой дверью или же надолго оставлять свое помещение с испорченным замком. В любой ситуации специалисты нашей компании прийдут к вам на помощь.
Звоните 8-900-300-99-32

Вскрытие сувальдных замков

сувальдный замок – это один из самых надежных видов замков, установка такого замка, одно из лучших средств защиты от проникновения. Если сравнивать его с запорными механизмами других типов, этот – наиболее прочным и проблематичным для взломщиков.

Самостоятельно и без повреждений открыть такой замок практически невозможно – нужны знания конструктивных особенностей модели, опыт и наличие специализированного инструмента.

Ключ от такого замка часто называют "сейфовым" или "бабочка", так как в сейфах в основном устанавливаются именно замки сувальдного типа, что обеспечивает большую безопасность и сохранность сейфов.

Именно по итим причинам, следует за помощью обращаться к специалистам по вскрытию замков. Звоните не откладывая 8-900-300-99-32

Вскрытие цилиндрового замка в Воронеже

Подобная услуга может понадобиться в абсолютно разных случаях, ниже представлены только некоторые из них:

  • сломался ключ в замочной скважине
  • потеряны ключи
  • замок заклинил или сломался
  • захлопнулась дверь от сквозняка

Не можете попасть в квартиру или на работу, позвоните нам по номеру 8-900-300-99-32. Расскажите подробно о своей ситуации и буквально через 15-20 минут специалист уже будет у вас по адресу.

Если вдруг вы находитесь за пределами Воронежа, уточняйте заранее время прибытия и стоимость работ.

Замки, которые мы открываем:

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Аварийная служба Сервис Замков Воронеж
Сервис Замков Воронеж
Воронеж, Воронежская обл
Россия
Тел: 8-900-300-99-32
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